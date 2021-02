Lateral já esteve no Olival após o choque aparatoso com Kritciuk e o treinador admite que viu o jogador "meio combalido".

Depois do susto no Belenenses-FC Porto, provocado por um choque muito aparatoso com Kritciuk, Nanu teve alta hospitalar e, na sexta-feira, já esteve no centro de treinos do Olival, onde falou com o treinador Sérgio Conceição.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Braga, marcado para as 20h45 de domingo, o técnico dos dragões revelou que viu o lateral "meio combalido".

"Falei com ele, está meio combalido, ainda. Com algumas dificuldades no ombro, está a recuperar, mas isto foi um choque violentíssimo, terá que descansar e recuperar todas as faculdades que são importantes para se jogar futebol", explicou Conceição.

Nanu, recorde-se, sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular no encontro com o Belenenses, no Jamor.