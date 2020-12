Treinador do FC Porto falou sobre as mazelas de Otávio e Corona, que saíram do terreno de jogo com queixas físicas.

Análise do jogo e mazelas de Otávio e Corona: "O resultado foi bom. Saíram jogadores com algumas mazelas, têm entrado forte sobre os nossos jogadores. Foi jogo agressivo, com alguns momentos muito agressivos por parte do adversário. Entrámos bem, podíamos ter feito mais, não houve um lance de perigo do Nacional, que é uma equipa que privilegia a sua posse. Foi assim que surgiu um dos nossos golos, no nosso momento de pressão, numa vitória boa da nossa parte. Não foi um jogo espetacular, mas foi uma boa vitória."

Vitória sem golos sofridos: "Foi importante, nessa missão defensiva toda a gente participa, houve um bom trabalho de toda a gente nesse processo. Contra o Paços permitimos pouco, o único remate com perigo foi na parte final, em que o Castanheira fez golo. Temos vindo a melhorar algumas coisas, somos uma equipa que faz muitos golos, temos de encontrar equilíbrio. Não cometemos erros que num passado recente cometemos."

Sobre os jogadores que saíram com queixas e o duelo da Supertaça: "Vamos ver, vamos ver. Agora vou ver o jogo para casa e depois falaremos do jogo com o Benfica."