Sérgio Conceição fala de uma eventual gestão frente ao Lyon e lembra dérbi com o Boavista

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Lyon. Na primeira mão, os franceses venceram por 1-0.

O que tem de fazer o FC Porto para passar? "Temos de ter um FC Porto mais competente do que tivemos no Dragão, não tenho dúvida. Em alguns momentos. Porque também houve situações positivas no jogo aqui em casa. É pegar no que fizemos bem, normalmente somos fortes naquilo em que somos bons. E melhorar outras situações que eu acho essenciais. Depois, naturalmente, as coisas vão acontecer."

Alterações na equipa por gestão física? "Este ciclo de jogos tem sido infernal. Não olhamos para a Liga Europa a pensar em dois jogos, mas temos de olhar para o calendário. Antes da paragem de seleções temos um dérbi contra o Boavista no campeonato, o principal objetivo da época. São três pontos muito importantes. Tenho de olhar para os jogadores e perceber se os que têm mais minutos dão mais coisas do que os que têm outra frescura física. E emocional também. Vou olhar para isso e perceber que onze inicial dará mais garantias para dar a volta ao resultado."