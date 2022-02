Sérgio Conceição fala de um Sporting "mais forte": "Clássico é importante, mas não decisivo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao clássico com o Sporting, marcado para as 20h15 de sexta-feira. Joga-se no Estádio do Dragão e é referente à 22.ª jornada da Liga Bwin.

Sobre o clássico: "Olho para um encontro em que defrontamos um rival e, quando se ganha contra uma equipa que esta próxima no número de pontos, são três que se ganha e três que não deixamos ganhar o adversário. Agora, não é mais do que isso. É um jogo importante, mas não é decisivo, embora, para nós, quando os preparamos, o sejam, no sentido de serem três pontos no meio de 102 que tem o campeonato. Por isso, preparámos o jogo de forma a conquistá-los, perante um adversário que, na minha opinião, é o melhor Sporting dos últimos quatro anos. Ou seja, desde que aqui estou, penso que vou defrontar o Sporting mais forte, não só pelo trajeto que tem feito e é o campeão nacional, mas é um clube que este ano consegue estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Também se reforçou com qualidade, com um dos melhores jogadores do campeonato português, no Edwards, e com o melhor marcador de sempre da Argélia [Slimani], um jogador que também conhece bem o campeonato português. Reforçou-se bem em janeiro, pelo que é um Sporting ainda mais forte do que aquele que ganhou o campeonato."

Ausência de Porro e possível ausência de Pote: "Vai entroncar no que acabei de dizer. Além de ser forte, reforçou-se bem; tem muitas opções. Tem a capacidade e qualidade para que não se note a ausência de um ou outro jogador. E nós tivemos com algumas ausências praticamente durante dois meses e continuámos o nosso trajeto, porque temos uma grupo que nos dá essas garantias. E quando a equipa está bem e a dinâmica é facilmente percetível pelos jogadores que trabalham diariamente nessa mesma dinâmica, não vejo que seja mais forte ou mais fraco por um ou outro jogador não jogar. Um treinador gosta de contar com todos, eu também, para ter mais opções, mas não podendo, não podemos ir por aí. A nós também nos faltam jogadores, noutros momentos vão faltar a outras equipas, mas faz parte do futebol."