Sérgio Conceição fala de Fábio Vieira e explica vitória do FC Porto: "O Olympiacos estava mais fresco"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mostrou-se agradado com a prestação da equipa portista frente ao Olympiacos, considerou justa a primeira vitoria na Champions e realçou a importância da presença dos adeptos no Estádio do Dragão.

Análise: "Fizemos um golo, tivemos uma outra situação para definir melhor e até chegar ao segundo golo. Estivemos consistentes defensivamente, estivemos bem no geral, apesar de não termos estado tão bem a fazer pressão alta aqui ou acolá. O Fábio Vieira tem mais dificuldades no processo defensivo do que outros médios. Na segunda parte, houve um normal aparecimento do Olympiacos, surgido mais forte, defendemos com segurança, fomos ajustando ao longo do jogo para dar essa consistência e sermos mais perigosos no ataque. As mexidas foram felizes, chegámos ao segundo golo de forma merecida e o resultado é justo."

Agressividade necessária: "Essa boa agressividade faz parte do jogo. Acho que hoje havia duas características importantes: meter velocidade com e sem bola e quando não a tínhamos era necessária essa tal agressividade. O Olympiacos estava mais fresco que nós. Tem jogadores maduros e fortes no capítulo defensivo. Tínhamos que ser inteligentes. Os jogadores deram uma resposta fantástica. As equipas portuguesas têm qualidade e há que realçar o trabalho dos meus jogadores. Parabéns a eles.

Importância dos adeptos: "Muito importante. Mesmo com muito poucos adeptos, deram o calor das 45 mil pessoas quando o estádio está muito mais composto. agradecer por terem vido com este tempo e num contexto difícil [contexto pandémico] para a sociedade."