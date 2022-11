Sérgio Conceição fala da ausência de David Carmo e elogia Pepe: "É o melhor..."

Declarações de Vítor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, após a vitória por 4-1 em casa do Boavista, este sábado. Recorde-se que Sérgio Conceição cumpriu castigo neste duelo.

David Carmo não foi convocado. O que se passa com o central? "O que se passa? Nada. Foi uma questão de opção."

Como está o Pepe, que hoje voltou a jogar? "Está muito bem. Se não, não entrava no jogo. Disse na antevisão que ele estava a treinar com a equipa e pronto a contribuir. Achei que era melhor não iniciar o jogo, até pela falta de ritmo, mas ele é um peso pesado do nosso balneário, é o capitão... Não tirando mérito aos outros, mas no que vejo no futebol, naquilo que tem de ser um jogador, o comportamento que tem de ter para chegar a este patamar, não sendo um predestinado em termos técnicos, o Pepe é uma referência. Não só enquanto treinador, mas também nos jogadores que apanhei durante 20 anos como futebolista, é o melhor com quem me cruzei. Teve uma lesão difícil e agora está apto para jogar."

Sente-se injustiçado por não ter estado no banco? "Gosto deste ambiente, desta forma de viver o futebol, de forma apaixonada. O público muito presente, os jogadores a viver o ambiente no estádio. Não estive hoje, estarei com certeza noutros dérbis e clássicos na minha carreira de treinador."

Análise ao jogo: "Uma vitória justíssima da minha equipa. Entrámos muito bem no jogo, nos primeiros 15 minutos podíamos ter concluído melhor uma ou outra situação e definir melhor no último terço. A equipa fez um jogo consistente e eu, lá de cima [estava castigado e viu o jogo da bancada], vejo ainda mais defeitos. Andamos sempre à procura da perfeição. Mas tenho que dizer que os jogadores estão de parabéns. Têm tido uma evolução fantástica. Continuamos o nosso caminho, estamos nos oitavos de final da Liga dos Campeões, nos oitavos de final da Taça de Portugal, vamos iniciar a Taça da Liga... E no campeonato temos de corrigir o que não fizemos tão bem."