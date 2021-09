Sérgio Conceição: "Fábio Vieira? Quando o vemos ganhar essa atitude e comportamento..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na entrevista de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, válido pela 7.ª jornada da Liga Bwin.

Fábio Vieira e o crescimento: "No fundo é o nosso trabalho. Não só com os jogadores que fizeram parte da nossa formação, mas de toda a gente. Temos de potenciar ao máximo a capacidade de cada um deles. Se me sinto orgulhoso? Sim, pelo menos de ter jogadores a atingir níveis elevados. O FC Porto ganha com isso. São jovens jogadores de grande qualidade e é a minha obrigação fazê-los crescer."

Desafios aos jovens: "Quem não vê dia a dia, é importante destacar que fazê-los crescer diz respeito não só ao campo. Hoje em dia não é fácil acompanhar e incutir aquilo que é mais importante para eles, porque o jogador jovem hoje é um bocadinho menos focado, no geral, do que era há alguns anos. Tem outras coisas boas, não é fácil esse trabalho, mas faz parte daquilo que somos nós."

Evolução de Fábio Vieira: "Quando vemos ele ganhar essa atitude e comportamento, que não tem a ver só com o treino em si... Todo esse trabalho e comportamento no fundo é invisível, e quando consigo incutir nos jogadores princípios fundamentais para o sucesso fico extremamente orgulhoso. Muitas coisas não tem a ver com o campo."