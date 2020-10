Sérgio Conceição expulso após o apito final do Paços de Ferreira-FC Porto

Treinador dos dragões foi falar com o árbitro Nuno Almeida e acabou expulso.

O FC Porto foi derrotado pelo Paços de Ferreira por 3-2, num jogo marcado por vários casos e, após o apito final, Sérgio Conceição foi expulso depois de trocar algumas palavras com a equipa de arbitragem no relvado do Estádio Capital do Móvel.

O treinador do FC Porto viu o cartão vermelho, assim como Pepa, técnico do Paços, que tinha recebido ordem de expulsão ainda antes do intervalo, após ver um golo ser anulado aos pacenses.