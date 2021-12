Sérgio Conceição explica Vitinha e fala de Evanilson

Declarações do treinador portista, no final do encontro com o Portimonense (0-3)

Vitinha: "Fez parte do onze inicial, precisamente por ter a qualidade com bola porque o Paulo Sérgio iria utilizar o Willyan ou como terceiro central ou no meio-campo e precisávamos de alguém, perante uma equipa "pesada" no bom sentido, que nos desse bola para desbloquear o jogo e chegar com critério ao último terço."

Evanilson: "É muito importante [o jogo dele de costas para a baliza]. Com bola também tem qualidade e sem bola dá muito ao jogo, assim como o Toni Martínez. Eles sabem o que é que nós queremos para a equipa e a definição tem a ver com isso. Qualquer jogador do setor defensivo percebe o que queremos na frente. O Evanilson está bem, assim como todos os jogadores. Quem entra, a qualidade não diminui, todos querem mostrar."