Sérgio Conceição explica substituição de Veron por Toni Martínez

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à RTP 3, após a goleada por 4-0 sobre o Arouca, nos oitavos de final da Taça de Portugal e consequente apuramento para os "quartos" da prova rainha.

Saída de Veron para a entrada de Toni Martínez: "Havendo pouco espaço e percebendo que o Arouca estava a defender com a equipa muito baixa, por vezes com linha de seis ou sete, era preciso dar algum peso na frente. O Veron é um jogador extremamente interessante num jogo de características diferentes. Das duas uma, ou tirava do corredor central e metia sobre uma ala, ou tinha de sair ao intervalo para entrar um jogador de características diferentes, porque era o que eu sentia que estava a pedir o jogo."

Equipa deu a resposta que queria? "Esta é a resposta que temos de dar sempre. Depois as coisas podem sair menos bem a nível técnico, mas a dedicação, a forma de estar, o sentimento de querer cada vez mais, se fizermos o segundo golo ir à procura do terceiro, essa fome que tem de se ter no jogo, tem de fazer parte das características da equipa, tem de estar sempre presente. Nós somos uma equipa muito ambiciosa, por vezes as coisas não saem como queremos, mas se a dedicação e a ambição estiverem lá, mesmo em jogos mais complicados acabamos por dar uma resposta diferente da que demos com o Casa Pia."