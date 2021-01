Sérgio Conceição explica substituição de Marega e fala em complicar "o que era fácil"

Treinador do FC Porto comentou o triunfo sobre o Moreirense, por 3-0.

Análise: "3-0... Tivemos mais ocasiões de golo, mas houve alguns momentos que não gostei muito. Foi um jogo entretido. Faltou alguma consistência, foi um jogo algumas vezes partido. Houve também momentos muito interessantes, os jogadores interpretaram muito bem o que queríamos, encontrar o Taremi entre linhas, o Corona, depois usar largura e profundidade e conseguimos ocasiões de perigo. Outras vezes complicámos o que era fácil. Mas foi um resultado justo, se tivéssemos feito mais um ou outro ninguém se admiraria. Com um adversário quase sempre controlado. Na segunda parte houve algumas saídas rápidas do Moreirense que podiam ter causado algum pedido, mas foi um jogo de forma controlada."

Mais controlado a partir do momento em que ficou em vantagem? "Foi... aos 20 minutos. Mas o adversário também joga, também defende. Houve ocasiões para chegarmos ao intervalo com um resultado mais volumoso, na segunda parte fomos a procura do segundo golo, acabou por aparecer já tarde, houve um outro golo anulado, outra ocasião na cara do guarda-redes, foi um jogo controlado, bom jogo, nada de espetacular, mas satisfeito pela vitória."

Substituição de Marega: "Senti que não estava tão bem no jogo, foi uma opção meter o Toni [Martínez], e no final foi para refrescar a frente de ataque, havia algum cansaço físico do Corona, do Luis Díaz e o próprio Mehdi [Taremi], não nos podemos esquecer que há bem pouco tempo saiu com um problema muscular, temos de ter algum cuidado com isso e gerir da melhor forma."

FC Porto à procura do primeiro lugar: "Vamos à procura daquilo que é o nosso lugar, somos os campeões nacionais, temos de ir atrás do primeiro lugar, jogo a jogo, é exatamente isso que temos de fazer. [temos de] Olhar para cada jogo como uma final, nós é que estamos a correr atrás do prejuízo, temos de ter consciência que não podemos perder mais pontos. É uma maratona e estamos preparados."