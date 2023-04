Sérgio Conceição explica: "Pinto da Costa? Mau seria se não tivéssemos conversas"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portimonense, marcado para este domingo (20h30) e referente à 26ª jornada da Liga Bwin

Antevisão e as lesões: "O grupo está dentro do possível. Tivemos alguns jogadores nas seleções, alguns a cargo do departamento médico. Trabalhámos da mesma forma, dedicada, para conseguir o objetivo de conquistar os três pontos contra o Portimonense."

Explicações sobre as declarações que proferiu e o alegado desagrado com as palavras de Pinto da Costa: "Por onde quer que comece? Aproveito para dizer que estava com algumas saudades de estar à vossa frente. Não é com qualquer tipo de hipocrisia que estou a dizer isto. Estou a dizê-lo com verdade. Cada conferência de Imprensa, para mim, é importante para falar, não só, do que é importante do futebol e de futebol. Eu gosto mais de falar de futebol e da equipa adversária com que vamos jogar. Vocês, como jornalistas, têm também reuniões, se não bidiárias, muitas vezes ao longo da semana, com os vossos editores. Nós, como treinadores, também mal seria se não tivéssemos reuniões diárias ou, pelo menos, conversas com o nosso presidente, dependendo do momento e dos problemas que vão surgindo, porque são muitos ao longo da época. Por aí, acho absolutamente normal. O que levantou isto tudo foi uma declaração minha no final do jogo com o Inter, onde tive afirmações factuais. Disse simplesmente que tinham de dar valor à equipa e estava a falar da Imprensa, as pessoas, simpatizantes, amantes do FC Porto, de pessoas de fora do FC Porto, porque somos detentores dos últimos quatro títulos nacionais e, ao longo destes anos, tínhamos convivido com a dificuldade de segurar os melhores jogadores. Mas não é só o FC Porto, é o futebol português. Por serem os melhores é que são vendidos para ligas muito mais poderosas a nível financeiro do que a nossa. Nisto vai entroncar na minha afirmação de que 30 % é da formação. E com isto não estou a desvalorizar ninguém, pelo contrário. Podemos ver que o Vitinha e o Fábio Vieira foram vendidos, o João Félix também era da formação e foi vendido - não falando também só nos nossos. O Gonçalo Ramos e o Diogo Costa, muito provavelmente num futuro próximo, também serão grandes vendas para os clubes. Por isso, não falei da formação num sentido pejorativo. Do mercado nacional, de onde saíram jogadores extremamente interessantes, como tenho também, como o Taremi, o Toni Martínez, o Eustáquio, o Zaidu, o Fábio Cardoso... É o mercado possível. Olho para o Sporting e também tem um Pote e um Nuno Santos, que também dão cartas no nosso campeonato. Acho que não disse nada de mal. E a nível internacional temos menos. Acho que, entre mercado nacional, formação e internacional, o Sporting tem 33% em cada uma. Nós estamos um bocadinho mais baixos a nível internacional e o Benfica tem, creio de 52%, no mercado internacional. Mas isso é um facto. Não disse nada de extraordinário. Depois, podem pegar nas minhas declarações e dizer que isto é um recado, porque convém a alguma Imprensa criar algum atrito entre o Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e a administração. É isso. Pegaram por onde quiseram. Ainda há pouco vinha a recordar que quando Lito Vidigal era treinador do Marítimo, tive a particularidade de dizer que ele não necessitava de [jogar no Dragão com] outras formas que não fosse pela organização defensiva e tudo o que era como treinador, ao invés de queimar tempo e que o tempo útil de jogo fosse baixo, através de situações que não queríamos, como a entrada do médico, o guarda-redes atirar-se para o chão e aquelas coisas todas. Entretanto disse que eles até podiam fazer isso, embora não acredite que façam, porque o Lito Vidigal tem outras armas que pode utilizar numa equipa para quem, queiramos ou não, pontuar no Dragão é sempre bom. Mas se [o árbitro] tiver de dar dez minutos de tempo extra, pode dar. O árbitro tem é que ver quanto tempo foi queimado para poder dar essa compensação no final. E não é que nesse jogo com o Marítimo houve dez minutos de compensação? E o que é que aconteceu depois? Abriram-me um processo, porque foram pegar nas minhas palavras dizendo que tentou, de certa forma, pressionar o árbitro. Eu? Então se tivesse dito 12... Eu sabia lá que o árbitro ia fazer, a forma como o jogo decorria ou que ele ia dar dez minutos? Isto é a mesma coisa. Fiz algumas afirmações no final do jogo... E outra coisa que é importante referir: se tiver que falar com alguém, falo diretamente. Eu não mando recados. Falo diretamente com as pessoas e digo tudo o que tenho a dizer na cara. Se acho que tenho de dizer em público, digo. Se acho que tenho de dizer pessoalmente, digo."

Foi noticiado que Sérgio Conceição estaria a ponderar sair do FC Porto: "Há muita gente que gostaria de estar no meu lugar, pelo que temos ganho. Esta semana, antes do jogo com o Portimonense, façam uma pesquisa do que foi mais falado. Dos cartões amarelos, do jogo do ano passado, das poupanças do Paulo Sérgio. A imprensa não falou do trabalho do Paulo Sérgio, da capacidade do FC Porto. Não vi. Gosto de perceber o que dizem, sabendo que essas opiniões... Não faço a mínima ideia porque é que vêm cá para fora essas notícias. Temos ganho muito. Ainda vamos dar luta no campeonato e temos a Taça de Portugal. É uma pergunta que não tem de ser colocada a mim."

Falou com os jogadores sobre este assunto? "O grupo de trabalho está habituado. As nossas notícias são isso: lesionados e para onde vai este e aquele. O Taremi está perto de atingir a marca de golos da época passada, por exemplo. Fala-se disso? Temos de estar atentos ao Portimonense. É demonstrar respeito pelo adversário."

Críticas: "Mal será quando eu achar que a maior parte das pessoas diz bem. Desconfio. A crítica é normal. As pessoas que comentam futebol têm de comentar. O FC Porto também tem os seus comentadores, os jornais também têm as páginas dos jornais. É normal que se fale do maior clube português."