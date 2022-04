Sérgio Conceição explica papel que foi entregue a Pepê, Grujic e Otávio

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em sala de Imprensa, após o triunfo 1-0 em Guimarães, sobre o Vitória.

Jogo: "São duas equipas competitivas, sabíamos da qualidade da equipa do Vitória, da equipa técnica. Sabíamos o ambiente que íamos encontrar, muito forte, os adeptos do Vitória são muito apaixonados. O contexto era difícil, mas penso que fomos justíssimos vencedores. Criámos três ou quatro ocasiões claras na primeira parte, fizemos um. Na segunda parte foi exatamente a mesma coisa. Se fôssemos um bocadinho mais eficazes não era necessário este forcing final do Vitória. Não tenho na memória alguma ocasião clara de golo do Vitória. Isso demonstra a nossa consistência e solidez em termos defensivos. Fomos uma equipa sempre muito perigosa, a olhar a baliza adversária, com várias ocasiões para acabar o jogo com outro resultado."

Papel para Grujic, Pêpê e Otávio: "Foi no momento em que entrou um avançado puro, o Bruno Duarte. Queria que o Grujic ficasse um bocado mais fixo, junto dos centrais, para que naquele espaço crucial do terreno eles estivessem em igualdade numérica. Isso mudou a ocupação de espaço do Otávio e do Vitinha. Ia corrigindo para conseguirmos o que acabámos por conseguir, a vitória."