Sérgio Conceição explica opção por Gabriel Veron

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a goleada na receção ao Arouca, 5-1, na 14.ª jornada da Liga Bwin.

Entrada forte: "Foi uma entrada à imagem daquilo que fizemos noutros jogos, a continuidade que demos é que não foi a mesma de outros jogos. Fizemos um jogo muito acima da média, com domínio completo, não digo que foi perfeito porque cometemos um ou outro erro, mas a perfeição não existe. Estivemos bem perante uma equipa que tem feito um excelente campeonato, com bons jogadores, tinha perdido só contra o Benfica fora. Conseguimos fazer um jogo muito interessante, sólido, capaz. Estou muito contente com os jogadores."

Porquê Veron? "São decisões minhas sempre. O Pepê esteve dois dias sem treinar, com gripo em casa. Só hoje é que estava mais disponível para o jogo. Um jogador que não treina e não está presente a níveis estratégicos não pode iniciar o jogo. Teve a ver com isso e pelo que eu queria dar de diferente à equipa. Aquilo que provocávamos no nosso setor intermédio, com Mehdi sem dar referência, Otávio de um lado, Galeno do outro. Com uma construção a três pensávamos que conseguiríamos encontrar espaço nas costas da linha defensiva. Mesmo não havendo muito espaço, criámos desequilíbrio na organização defensiva do adversário, muito capaz e competente."