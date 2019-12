Sérgio Conceição explica caso do Jamor

Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro desentenderam-se no intervalo do Belenenses SAD-FC Porto.

Sérgio Conceição falou pela primeira vez sobre a polémica do Jamor. O treinador do FC Porto contou que houve alguma tensão com o técnico do Belenenses SAD, no intervalo do jogo, mas esclareceu que tudo não passou de uma discussão verbal.

"Não agredi. Não comentei até hoje porque não comento rumores. Houve tensão ao intervalo entre mim e o treinador do Belenenses SAD. Naquilo que foi o lance do penálti sobre o Corona, em que ele disse que houve falta na origem desse lance. Eu estava-lhe a dizer que o golo deles foi mão a meio-campo. Descemos as escadas, há aquela confusão, mas a nível de palavreado, a nível verbal, mas depois fui rápido para o balneário. No Jamor o trajeto do campo até aos balneários é demorado. Temos imagens ao intervalo do que aconteceu na primeira parte e há um ou outro momento que quero mostrar aos jogadores. Já estava a observar as imagens quando ouço a confusão e os gritos. Não fui chamado a falar sobre o assunto", explicou.