Sérgio Conceição explica ausência de Fábio Cardoso da ficha de jogo

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após o triunfo por 1-0 sobre o Académico de Viseu, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Baixa de Fábio Cardoso: "O Fábio Cardoso teve um problema muscular, ontem [terça-feira] no treino. Hoje [quarta-feira] avaliámos e não dava nem sequer para ir para o banco e ficou de fora."

Opção por Bernardo Folha: "O Bernardo teve a ver com a qualidade do jogador e com o Grujic, depois de três dias, não poder fazer um jogo completo. E como tenho de ser coerente, escolhi os que me dão mais garantias para iniciar e ganhar e passar mais uma vez às meias-finais da Taça de Portugal."