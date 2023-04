Sérgio Conceição explica as substituições: "Precisava de outras coisas"

Declarações de Sérgio Conceição após o Famalicão-FC Porto (1-2), na primeira mão da semifinal da Taça de Portugal

Análise: "Foi um jogo dentro do que esperávamos, com uma boa atitude competitiva da parte das duas equipas, muitos duelos, intensidade, boa agressividade no jogo. Um jogo difícil, mas saímos justos vencedores. Podíamos ter feito mais um ou outro golo e era o que procurávamos. Estamos a meio da eliminatória, temos a segunda parte para dar continuidade aos muitos momentos bons que tivemos no jogo."

Golo sofrido: "Não foi perder discernimento, o adversário tem qualidade. Há sempre mérito de quem marca, é um misto. A cada jogo que passa olhamos para o que a equipa fez de bem e não fez, faz parte. A nossa entrada foi muito forte na primeira e na segunda parte. Houve três ou quatro situações para marcar na primeira, não tantas na segunda. Mas fiquei contente com os jogadores. Tirei Grujic porque podia levar o segundo amarelo e meti o Galeno para dar mais intensidade nas alas e depois o Otávio foi mais para dentro. Depois Taremi e Evanilson para marcar mais um, não foi possível."

Eliminatória em aberto: "É legítimo o Famalicão ter aspirações, está tudo em aberto. Confirmou-se que foi difícil. Temos de entrar com esta atitude de hoje. Conhecendo o adversário e não adivinhando a estratégia deles, mas percebendo como se comportam, queremos ser mais eficazes em termos ofensivos e corrigir uma ou outra situação no processo defensivo que nos levou a sofrer um golo."

Desagradado com exibição de Danny Namaso? "Desagrado tem a ver com situações que vou vendo no banco momentaneamente. O Danny fez um bom jogo mas eu precisava de outras coisas. Teria tirado cinco ou seis ao intervalo. Não foi por isso. Senti que o jogo precisava de outras coisas."