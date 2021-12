Sérgio Conceição explica a razão de Taremi ter sido suplente

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo caseiro sobre o Braga, pela margem mínima (1-0), na 14.ª jornada da Liga Bwin.

Na segunda parte o FC Porto baixou em demasia? "Acho que é o decorrer do jogo normal. Com a nossa pressão altar, roubámos bola e criámos muito perigo. Foi um excelente jogo, uma publicidade boa para o nosso país, entre duas equipas que lutam pelos mesmos objetivos, chegar em primeiro no final do campeonato. Entrámos muito fortes, a perceber o que o Braga fazia, a não deixar que essa dinâmica com bola muito interessante fluísse. Podíamos ter ido para o intervalo com outro resultado. Uma segunda parte dentro da mesma toada, pressionar durante 90 minutos não é fácil, por vezes temos de gerir de outra forma. Entrámos muito fortes outra vez, criámos algumas ocasiões a partir da boa organização defensiva. Percebemos a zona, o momento de pressionar e como o fazer, provocar o erro, não deixar ligar o adversário, que tanto gosta de o fazer. Modifiquei um bocadinho o onze, porque percebo e tenho humildade de perceber que o braga é uma boa equipa e que tínhamos de contrariar alguns pontos fortes do Braga, ajustar a uma ou outra situação. Penso que correu bem, foi um bom jogo e acho que foi uma vitória merecida."

Taremi no banco: "Temos jogado com dois avançados, mas diferentes um do outro na ocupação do espaço. Hoje foi diferente, queria que o Matheus desse liberdade aos nossos laterais para ir buscar os laterais do Braga, nesse sentido ele fez um jogo fabuloso, em termos estratégicos interpretou na perfeição o que queríamos. Permitia aos três homens da frente serem muito pressionantes e termos sucesso nessa pressão. Depois com Marco [Grujic] e Vitinha a não deixar ligar, a limitar o Braga de chegar ao nosso terço defensivo. Os jogadores interpretaram na perfeição, mas não é possível fazê-lo durante 90 minutos."