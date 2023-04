O FC Porto adicionou mais dois anos ao anterior vínculo estabelecido com o avançado proveniente do Famalicão, mas ainda tem pendente o futuro de Wilson Manafá, de Pepe, do espanhol Iván Marcano ou do colombiano Matheus Uribe, todos em final de contrato.

Sérgio Conceição mostrou-se confiante em assistir a outras renovações de futebolistas com o FC Porto, numa semana em que o avançado espanhol Toni Martínez prolongou a sua ligação até 2027.

"Eu não sou dirigente. Existem conversas entre mim e o presidente [Jorge Nuno Pinto da Costa] e estou a par de quase tudo o que se faz no clube, principalmente naquilo que diz respeito à equipa principal de futebol. Essas situações estão a ser trabalhadas e faladas com os próprios atletas e os empresários. Não podemos esquecer que existem algumas pessoas que circundam e gravitam na vida profissional dos atletas. As coisas estão a ser bem feitas. Se haverá mais alguma renovação? Não sei, mas presumo que sim", referiu.

O treinador do FC Porto falava na conferência de imprensa de antevisão à visita do FC Porto ao Paços de Ferreira, no sábado, da 29.ª jornada da I Liga, enaltecendo o crescimento do terceiro melhor marcador dos dragões em todas as competições esta temporada, com 11 golos.

"Podem existir várias razões para estas renovações dos jogadores. Sentimos que o Toni Martínez tem estado a fazer bem o seu percurso. Outros são miúdos e achamos que têm potencial para se afirmarem na equipa principal durante os próximos anos", estabeleceu.

O FC Porto adicionou mais dois anos ao anterior vínculo estabelecido com o avançado proveniente do Famalicão, mas ainda tem pendente o futuro de Wilson Manafá, de Pepe, do espanhol Iván Marcano ou do colombiano Matheus Uribe, todos em final de contrato.

"A durabilidade do contrato não é critério para que alguém jogue ou não. Houve atletas que saíram em final de contrato, mas foram titulares até ao último encontro. Depois, já vi jogadores a renovarem num mês e a serem vendidos num outro. É sempre bom que eles tenham essa estabilidade, no sentido de perceberem que o clube reconhece quem está a fazer um trabalho interessante ou é importante numa perspetiva futura. Acho que isso é importante. O clube e o presidente estão atentos a tudo", reconheceu Sérgio Conceição.

O FC Porto, segundo classificado, com 67 pontos, a quatro do Benfica, visita o Paços de Ferreira, 17.º, com 17, no sábado, às 20h30, no Estádio Capital do Móvel, em encontro da 29.ª ronda do campeonato, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.