Sérgio Conceição exige mais, mas não se rende: treinador passou mensagem forte aos jogadores

No regresso ao Estádio do Dragão, após o empate com o Santa Clara, o treinador do FC Porto falou com o plantel. Apesar de estar a oito pontos do Benfica, Conceição não atira a toalha ao chão e passou aos jogadores uma mensagem de exigência e ambição. Na história, só um clube anulou tal desvantagem.

Segundo O JOGO apurou, na conversa que teve com o plantel, o treinador do FC Porto falou em exigência, lembrando aos jogadores que precisam de ter a mesma entrega e capacidade de cumprir o plano de jogo seja qual for o adversário ou a competição. Além disso, deu conta da ambição que todos devem ter, porque o objetivo de ser campeão mantém-se.