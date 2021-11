Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Santa Clara, nos Açores, por 3-0.

Primeira parte: "Fizemos um jogo muito competente, depois de uma jornada europeia fantástica da nossa parte, vir aqui aos Açores não era fácil, porque o terreno é difícil. O Santa Clara a organizar-se bem defensivamente, mas nós sempre a percebemos sempre como desmontar essa organização, a chegarmos muitas vezes, muitos remates, por vezes com alguma falta de discernimento na hora de concluir, principalmente porque definir tivemos três ou quatro situações em que o Luis Díaz definiu muito bem, o Sérgio [Oliveira] falhou uma situação que normalmente não falha porque remata muito bem, tivemos mais situações para irmos para intervalo com um resultado diferente. O Santa Clara fechava-se bem e saía de forma perigosa para o ataque, mas nunca nos conseguiu perturbar nem criar situações de grande perigo."

Segundo tempo e golo de Luis Díaz: "Na segunda parte entrámos muito bem no jogo, com um grandíssimo golo. Um excelente passe do Otávio, uma entrada e um movimento do Luis muito bonito. Foi fantástico. Foi de uma beleza incrível. Depois naturalmente fomos jogando sempre à procura da baliza do adversário, sempre com Santa Clara competente em campo mas com um FC Porto muito forte."