Sérgio Conceição: evolução de Uribe, os avançados e o Boavista

Declarações de Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do ​​​​​​​FC Porto com o Boavista, este sábado.

Três golos do Boavista no último jogo: "Depois colam-me aquele rótulo de um treinador conservador. Começo já a ouvir algumas pessoas a dizer isto. Mesmo com um jogador na frente conseguimos pôr cinco jogadores na área. O Boavista marcou três e sofreu três. Prefiro ganhar por 1-0 do que por 4-3. É a minha forma de pensar. É uma demonstração de uma equipa sólida. Está tudo associado ao que é o trabalho defensivo/ofensivo. O Boavista tem jogadores muito interessantes, nas alas jogam com pé contrário, procurando o espaço interior e fazendo combinações. Com os laterais formam uma dinâmica muito boa. Estamos atentos a toda a dinâmica e à estratégia que poderão adotar. Cabe-nos a nós, com respeito, pensar em nós e no que vamos produzir".

Avançados: "Por vezes variamos a nossa dinâmica, mas não a nossa forma de jogar. A nossa forma de jogar assenta em 3 ou 4 pilares fundamentais e depois vamos variando e dando algumas nuances às dinâmicas. No último jogo joguei com o Marega na frente, como jogador mais de referência, mas muitas vezes era o Corona a aparecer na zona central e o Marega é que aparecia na direita... depende da estratégia para o jogo, percebendo o que o adversário pode fazer."

Uribe mais solto, mais golos: "O Uribe, sim, noto que está mais solto. Mais solto naquilo que é a sua ou foi a sua adaptação. É, absolutamente, normal. O ano passado, no início teve muitas dificuldades, nunca é fácil chegar a um futebol em que é tudo novo para eles. Mesmo as pequenas rotinas diárias são diferentes para eles. Não estou a dizer que são mais ou menos profissionais do que nós, são diferentes. Hoje ele está diferente. Uma das características que eu gosto na linha média é a possibilidade de chegar à área e terem golo e sem dúvida que o noto mais solto nesse sentido e a perceber melhor o que queremos".