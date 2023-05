Sérgio Conceição: "Estou habituado ao lixo do futebol português"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo com o Famalicão, marcado para as 20h30 de sábado.

Quarto jogo com o Famalicão. Espaço para surpresas? "Os jogos são todos diferentes, às vezes mudando um jogador a dinâmica é um bocadinho diferente e sei que um ou outro elemento do Famalicão não poderá estar. Vai ser diferente com certeza, cada jogo tem a sua história e depende muito do que nós fizermos e permitirmos ao adversário."

FC Porto atrás do Benfica: "Nem desmoraliza, nem dá força anímica. Se o Benfica depende só dele, alguma coisa não fizemos tão bem. Temos de focar-nos no nosso trabalho, preparámos o jogo para ir a Famalicão ganhar o jogo. A diferença pontual não tem de dar mais nem menos motivação."

Gesto frente ao Casa Pia: "É precisamente pelos comentadores do seu canal [CMTV] e de outros canais que passaram a semana toda a deduzir o que seria o gesto, a insinuar que tenha sido algo. Então abriu-se um processo porque os comentadores do futebol pressupõem não sei o quê, uns são afetos ao Benfica, outros ao Sporting, outros ao FC Porto, mas têm de receber o tacho ao fim do mês. Abrir um processo é de compreensão extremamente difícil para mim, mas estou habituado ao lixo do futebol português. Pensam que me diminuem em alguma coisa, criam-me mais um escudo para o que sou como pessoa. Não se pergunta o porquê de tirar o Fábio Cardoso e recuar o Uribe, o que provocou no terço defensivo e no nosso jogo. Percebem muito pouco e mesmo os que percebem falam pouco disso, preferem falar do meu olhar fulminante. Estava a receber uma proposta de duelo e a minha reação foi ir ao túnel ir buscar duas mini-balizas para jogar um contra um. Querem falar de futebol? O Mehdi acabou a 8. Viram isso?"