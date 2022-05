Sérgio Conceição: "Estou contente com ele e com todos os Pepês..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao clássico com o Benfica, agendado para as 18h00 de sábado, que pode decidir a Liga Bwin.

Movimentos do Darwin fizeram repensar estratégia? "Fez parte do trabalho da semana, estarmos atentos aos pontos fortes do Benfica, perceber o que podemos fazer e trabalhar em cima disso. É uma pergunta interessante. O Darwin jogando na frente, parte muitas vezes da esquerda. Estamos atentos. Mas há outras características. O Benfica fez três golos contra uma equipa fortíssima, fez uma Liga dos Campeões muito acima da média, esteve nas oito melhores equipas e teve as últimas jornadas com resultados positivos. Tem individualidades que de um momento ou outro podem fazer diferença. Temos de estar atentos a tudo, mas principalmente ao que nós podemos fazer como equipa. Definindo uma ou outra nuance, faz parte da estratégia, fez parte do trabalho."

Pepê: "O Pepê jogou muitas vezes na frente, como ala, às vezes por dentro. É um jogador que teve o seu tempo de adaptação normal e natural, como os jogadores que chegam ao FC Porto, e depois vai entrando quando eu achar que estão prontos para dar o seu contributo no início do jogo. O Pepê teve uma evolução muito interessante nesse sentido, em compreender o futebol europeu e o que queremos para a equipa, que é muito diferente do que estava habituado. Neste momento está ainda numa progressão constante. Como lateral, defensivamente ainda comete alguns erros, vamos ao pormenor. Mas quando achávamos que no início era um ala que taticamente tinha algumas debilidades e agora joga a lateral, imaginem a evolução dele. Estou contente com ele e com todos os Pepês que chegam aqui e que têm a capacidade de interiorizar o que queremos e de trabalhar em cima disso."