Sérgio Conceição: "Estamos em primeiro lugar, não temos dificuldade nenhuma"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, este sábado, em conferência de antevisão ao jogo com o Santa Clara, em São Miguel, a contar pela jornada 11 da Liga Bwin.

FC Porto não consegue chegar à paragem das seleções em 1.º desde 2018: "Não falamos sequer nisso. Isso é uma classificação. Estamos em primeiro, estamos em segundo, estamos em primeiro, e no final do campeonato é que é importante. Em quatro ganhámos dois. No final, fomos os primeiros em dois de quarto. Importante é em maio estar em primeiro lugar, agora não falamos disso. Aqui essa pressão é diária, para dar o melhor e conseguir evoluir sempre em cada treino e na preparação dos são os jogos. E nem se fala nisso. E digo uma coisa, prefiro ter a pressão de estar em primeiro do que ter a pressão de estar em segundo e andar atrás do primeiro. A pressão é a mesma, temos de ganhar. É mais confortável estar em primeiro."

Árbitro e VAR do último jogo ficaram fora das nomeações. Algum comentário? "O futebol é o que é. Fizemos uma das melhores exibições fora de casa na Liga dos Campeões e tivemos nota 3 num jornal. Há coisas que correm mal. Mas o importante é dar nota 4 e 5 aos jogadores, isso que é o importante. E eu como representante da equipa técnica gosto, porque acho que o trabalho da equipa técnica foi muito bom. Depois, obviamente o jornalista tem outra ideia e acha que o FC Porto tinha que ganhar Milão 3-0, 4-0, 5-0. Estou de acordo, queria ganhar 3-0, 4-0, 5-0, ​​​​​​​sempre. Estou de acordo."

FC Porto e a dificuldade com equipa menores: "Não [concordo]. Senão a classificação não vos dava razão. Estamos em primeiro lugar. Não temos dificuldade nenhuma. Acho que este é o ano que o FC Porto, naquilo que é um futebol vistoso, para o adepto, está a praticar um futebol mais bonito e consegue desmontar as variações defensivas dos adversários com uma facilidade e ocupação do espaço fantástica no meio-campo ofensivo."