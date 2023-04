Sérgio Conceição: "Estamos aqui para dar luta até ao fim. Aí, fazemos as contas"

Declarações de Sérgio Conceição à BTV após o Benfica-FC Porto (1-2), da 27ª jornada da Liga Bwin

História do jogo: "São três pontos, apenas isso. É em casa do rival, claro, mas quando não deixamos o adversário ganhar os três pontos e conseguimos nós ganhar, costuma-se dizer que são jogos de seis. É um jogo, de qualquer forma, vêm-me à cabeça outros jogos em que não fomos tão competentes, o Benfica tem sido mais regular. Em relação ao jogo, gomos superiores em todos os momentos, na houve história. Podíamos ter definido melhor e saído com resultado mais volumoso. Jogo muito competente, parabéns aos jogadores que interpretaram na perfeição a estratégia, independentemente das limitações . Estamos aqui para dar luta até ao fim. Aí, fazemos as contas."

O que resta do campeonato: ""Está difícil, mas não vale a pena estarmos aqui a fazer futurologia, no fundo vou utilizar um chavão: o próximo jogo, o próximo jogo... mas tem de ser mesmo. Cada jogo ganha a sua dimensão quando nos aproximámos do final. Estamos aqui para dar luta, hoje mostrámos isso. É preciso demonstrar com esta atitude com o Santa Clara, no mínimo."

