Sérgio Conceição está amarrado por cláusula de rescisão de 18 milhões de euros

Nápoles terá oferta de 6 M€ brutos para o treinador, que já foi associado à Juventus. Ao que O JOGO apurou, a cláusula de rescisão está agora nos 18 M€. Presença dos napolitanos na Champions é um cenário mais atrativo do que em 2021, quando De Laurentiis terá utilizado o técnico portista como "cortina" para garantir Spalletti. O foco, porém, está na Taça.

Parece existir uma espécie de efeito íman entre a Série A e Sérgio Conceição, que se depara novamente com a possibilidade de deixar o FC Porto para ingressar numa equipa italiana, 25 anos depois de ter trocado os portistas pela Lázio como jogador. A progressão como treinador, sustentada pelos nove títulos alcançados desde que reentrou no Dragão nessas funções, bem como o sucesso alcançado nas competições europeias contra clubes locais (Roma, Juventus, Milan e Lázio), recolocaram-no no radar dos italianos, que já estarão a movimentar-se no sentido de o contratar. A avaliar pelo jornalista Gianluca Di Marzio, considerado pelos transalpinos como um especialista em mercado, o Nápoles estará outra vez no encalço de Conceição e agora com argumentos bastante fortes para lhe apresentar.

Ao contrário do que aconteceu no defeso de 2021, os napolitanos vão participar na Liga dos Campeões na próxima temporada, por terem conquistado o terceiro "scudetto" do seu historial, e estarão na disposição de pagar a Conceição qualquer coisa como seis milhões de euros brutos por ano, ou seja, cerca quatro milhões de euros líquidos, descontados os impostos a pagar em Itália.