Sérgio Conceição: "Espero que os atores principais sejam os jogadores"

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Tondela, sábado, às 18h00.

Reta final: "Este é um jogo importante. À medida que caminhamos para o final do campeonato os jogos, que são importantes desde início, ganham outro peso. Há menos tempo para recuperar, temos uma desvantagem de oito pontos para o líder do campeonato e temos de olhar para as equipas que vêm atrás de nós. Esta é uma final. É um jogo no qual temos de dar uma resposta positiva, independentemente do contexto difícil que vamos encontrar. Essa gestão e mentalidade têm de estar presentes. Estamos a pouco mais de um mês do fim do campeonato e os jogos, por isso, ganham um peso maior."

Intervenientes: "Olhamos muito para o que somos nós. Lembro-me de alguns jogos em que perdemos pontos quando nada fazia prever e não foi por culpa da equipa. Lembro-me dos jogos com Braga e Belenenses. Passou, agora é olhar para o que podemos e devemos fazer no que resta de campeonato. Espero que corra da melhor forma para toda a gente, para todos os agentes que intervêm no jogo e que os atores principais sejam os jogadores. Estamos no meio de uma eliminatória dos quartos de final da Champions, onde o lado mais emocional tem de ser gerido. Temos de ter uma mentalidade muito forte. O jogo em Tondela é a nossa Champions, mas não podemos apagar o que vem a seguir e o jogo passado da Liga dos Campeões. É no meio disto que preparámos o jogo da melhor maneira."