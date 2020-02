Sérgio Conceição: "Espero que haja melhorias para sábado, no trio de arbitragem e no VAR"

Treinador do FC Porto abordou o lance aos 90 minutos do jogo com o Ac. Viseu que motivou muitos protestos da equipa portista e garantiu que o empate (1-1) não deixa marcas para o clássico de sábado, frente ao rival Benfica.

Análise do empate: "A equipa está identificada com o que fizemos. Tenho confiança em todos os jogadores e um plantel equilibrado, não me vou queixar das mudanças. Foram as que foram, tivemos uma ocasião com o Marega, muita bola, mas no ultimo terço não definimos bem, depois houve uma segunda parte em que criámos situações de golo. No único remate enquadrado, o Ac. Viseu fez o golo, empatou o jogo. Algum demérito nosso na falta de eficácia e temos de olhar agora para o próximo jogo no Dragão para resolver a questão da meia-final. Temos de fazer mais do que o que aquilo que fizemos hoje".

Lance com Corona aos 90': "Ainda não vi o lance, do banco pareceu-me penálti, o Corona fica a queixar-se de um toque e não foi pequeno. Espero que no sábado haja melhorias nesse sentido, não só no trio de arbitragem, mas também no VAR".

Sobre a titularidade de Vítor Ferreira: "Se jogou é porque tem qualidade e está a fazer um bom trabalho, os outros também fizeram por merecer a titularidade. Mudámos oito jogadores, mas isso não justifica nada. A segunda parte foi bem conseguida, com muita bola, mas o futebol é assim, o Ac. Viseu fez o empate, vamos agora debruçar-nos sobre este jogo e pensar no jogo de sábado. Empate não afeta nada, zero".