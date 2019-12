Sérgio Conceição esclarece estado físico de Danilo

O treinador do FC Porto falou ainda sobre o facto de Danilo estar com mazelas, mas não constar no boletim clínico dos azuis e brancos.

Santa Clara: "Por vezes não é preciso defrontar as equipas para as conhecermos bem. É verdade que já defrontámos o Santa Clara duas vezes, mas os jogos são todos diferentes. Os jogos têm, por norma, uma história diferente e esperamos amanhã um adversário que vem aqui tentar fazer o melhor jogo possível, para ter uma palavra a dizer na passagem desta eliminatória".

Resultados do Santa Clara: "O Santa Clara tem demonstrado, nestes últimos tempos, que é uma boa equipa, consistente, com processos bem definidos. É verdade que é um ciclo menos bom do Santa Clara, mas olhamos para a equipa e para o treinador e é alguém com uma base sólida na primeira liga. É sempre uma equipa chata de defrontar. Pode vir aqui com uma estrutura diferente, também já os defrontámos dessa forma, mas depende do João e o que ele define em termos estratégicos. Trabalhamos e percebemos aquilo que o Santa Clara poderá fazer".

Danilo não está no boletim clínico: "Sim, é verdade que não está no boletim clínico, mas se bem se lembram o Zé Luís também não esteve durante algum tempo, porque são pequenas mazelas, que um dia pode ser importante e fazer a diferença. O Danilo está limitado, mas não está impossibilitado de jogar. No boletim clínico estão os jogadores que não treinam na totalidade, mas vamos ver amanhã. A resposta tem sido positiva".