Sérgio Conceição envia mensagem a Mariana: "Estamos juntos nesta luta!"

Técnico portista conheceu ontem a adolescente que sofre de neurofibromatose.

Sérgio Conceição enviou esta terça-feira uma mensagem nas redes sociais e Mariana, adepta do FC Porto com neurofibromatose que na segunda-feira conheceu o técnico e o plantel do FC Porto.

"Força Mariana! O prazer foi meu em conhecer-te, estamos juntos nesta luta", escreveu o técnico. E Mariana já lhe responde: "Obrigada eu, o prazer foi todo meu."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)

O encontro foi celebrado no âmbito do projeto solidário "Lucas with strangers". Mariana cumpriu o sonho de marcar um golo no Estádio do Dragão, recebeu uma camisola do clube e viu imagens suas nos ecrãs do recinto portista.