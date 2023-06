Sérgio Conceição enaltece ligação da equipa com os adeptos com fotografia de Pepe

Nas redes sociais, o treinador do FC Porto partilhou uma fotografia de Pepe a comemorar efusivamente com alguns adeptos dos dragões no Jamor.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, partilhou nas histórias da rede social Instagram uma fotografia em que se vê Pepe, capitão dos dragões, a comemorar de forma efusiva com os adeptos que foram ao Jamor. A forte ligação entre técnico e jogador, dois símbolos da equipa portista, é conhecida por todos e ficou, mais uma vez, salientada com esta partilha de Conceição.

O FC Porto venceu a Taça de Portugal, no domingo, ao derrotar na final o Braga, por 2-0.