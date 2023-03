Sérgio Conceição em silêncio antes do Chaves-FC Porto

FC Porto head coach Sergio Conceicao comforts his player Pepe, after loss 1-2, at the end of the Portuguese First League soccer match, between FC Porto vs Gil Vicente FC, at Dragao stadium in Porto, Portugal, 26 February 2023. MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA

Depois de mais uma queixa da APAF que os dragões consideram não ter qualquer fundamento, o treinador decidiu não fazer a antevisão do jogo de sábado

Sérgio Conceição vai remeter-se ao silêncio e, como tal, não fará a conferência de Imprensa de antevisão do encontro com o Chaves. O técnico dos dragões não se encontra suspenso, tendo tomado esta decisão por não concordar com a queixa apresentada esta semana pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) na sequência das declarações no final do encontro com o Gil Vicente. Os portistas consideram que a denúncia dos árbitros não tem qualquer fundamento e que não faz sentido falar sobre esse e outros assuntos.

Recorde-se que Sérgio Conceição, no final do encontro com o Gil Vicente, pediu igualdade de critérios aos árbitros. "Os jogadores deram tudo do princípio ao fim e os adeptos também, mas eles não precisam de palavras bonitas, querem é ganhar como eu. Foi uma noite em que tudo aconteceu ao contrário, e nos lances dúbios e importantes do jogo houve muito rigor e visualizações, acho muito bem, mas tem de ser para as duas equipas".

Foram estas palavras que, um dia depois, motivaram a queixa apresentada pela APAF.