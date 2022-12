Sérgio Conceição em entrevista: "Foi um ano interessante, mas o melhor está para chegar"

Apesar de ter conduzido o FC Porto a mais uma tripleta nacional, o treinador diz que ficaram coisas por fazer em 2022. Colmatar a saída, em janeiro, de Luis Díaz, "o melhor do campeonato", foi um desafio.

O calendário futebolístico nesta altura não dá tréguas, ao contrário de outros anos, e mesmo com o Mundial o FC Porto esteve sempre a trabalhar, de olhos postos no único troféu que nunca conquistou, a Taça da Liga. Ainda assim, Sérgio Conceição encontrou tempo, no final de um treino, para receber de O JOGO o Prémio Carlos Machado e responder a algumas perguntas sobre o ano de sucesso que teve no banco portista.

Da saída do "melhor jogador do campeonato", Luis Díaz, ao desafio constante da evolução da equipa, Conceição, sempre inconformado e ambicioso, acredita que o melhor ainda está para vir, apontando a mais do que a tripleta nacional que conquistou em 2022. Com o campeonato prestes a reiniciar, diz que a equipa tem apenas de "trabalhar sempre no máximo" para dar a volta.