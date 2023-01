Sérgio Conceição em "aula" sobre Pedroto

Treinador foi espectador da conferência realizada esta segunda-feira no Museu do FC Porto

A aula/conferência (Re)Visitar Pedroto, conduzida por José Neto, teve esta segunda-feira um espectador especial. Sérgio Conceição passou pelo auditório Sardoeira Pinto, no Museu do FC Porto, para ouvir o professor dos ISMAI falar sobre o malogrado técnico do FC Porto e, no fim, esteve com o palestrante e a viúva do "Mestre", Cecília Pedroto.

A presença de Conceição passou quase despercebida até ao final do evento, no qual foi recordado o treinador com quem partilha o recorde de vitórias do clube (215). A marca poderá ser superada depois de amanhã, na receção ao Arouca, nos oitavos de final da Taça de Portugal, quatro dias depois do 38.º aniversário do falecimento do mítico "Zé do Boné".

Na véspera de igualar os 215 triunfos obtidos por José Maria Pedroto nos azuis e brancos, recorde-se, Sérgio Conceição já havia manifestado toda a admiração pelo treinador. "Tenho grandíssimo respeito pelo Sr. Pedroto, que é a minha inspiração e a minha grande referência", afirmou, considerando-o mesmo "a referência do clube [FC Porto] e uma referência no país". "Foi um visionário, que estava muito à frente dos outros", sustentou.