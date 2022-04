Sérgio Conceição avisa: "Aqui ou ali, falta alguma inteligência para perceber..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 3-2 sobre o Vizela, na 32.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "É fantástico ver o estádio cheio de gente. E com muitos adeptos do Vizela também é de louvar. Foi um espetáculo bonito, com golos bonitos, diferentes. Os meus parabéns aos meus jogadores, fizeram um bom jogo. Estamo-nos a aproximar do final e, aqui ou ali, falta alguma inteligência para perceber o que o jogo está a pedir. Nos primeiros 15 minutos, o tempo útil de jogo foi muito pouco. Mas compreendo. Vir aqui ao Dragão jogar com uma equipa que faz do ritmo alto e da velocidade as suas características principais... é normal que os treinadores tentem ao máximo quebrar esse ritmo. Mas prejudica o espetáculo. A partir dos 20', quando fizemos o primeiro golo, entrámos verdadeiramente no jogo. Fizemos o segundo golo, e depois entrámos naquela dinâmica de posse que eu não gosto. Quando se começa a olhar menos para a baliza e a querer ter a bola, mas sem agredir o adversário. Num desses lances, perdemos a bola, e o Vizela fez um grandíssimo golo. Entrámos na segunda parte e sofremos logo golo. Isso podia intranquilizar a equipa, mas acho que os adeptos foram atrás da equipa, sempre à procura de fazer golos. Eu estou sempre desconfiado, os jogadores também têm de estar alerta. É importante isso. E nós fomos sempre à procura do golo. E não estou de acordo com o Álvaro Pacheco, quando disse que nós queimámos tempo e metemos 'chuto na frente'."

Substituições: "Os que entraram estiveram muito bem. Essa é a nossa imagem de marca esta época. O grupo é muito bom nesse sentido, em interiorizar a mensagem do trabalho diário e em ter o espírito certo. É fantástico ver um jogador, como o Eustáquio, a jogar 4/5 minutos e a querer ajudar muito a equipa. Fantástico."

Prefere festejar amanhã ou depois? "Neste momento, é olhar para o jogo do Benfica e prepara-lo da melhor forma. Matematicamente, nada está conquistado. Temos de fazer o nosso trabalho. Com os pés bem assentes no chão e a cabeça no lugar."

Uribe regressou: "Gosto de ter o grupo todo disponível e fico contente com o regresso do Matheus."