Sérgio Conceição elogia Seleção e brinca: "Ainda dizem que quero ser selecionador..."

Declarações de Sérgio Conceição treinador do FC Porto, na antevisão confronto com o Chaves, marcado para esta quinta-feira (19h00) e referente à fase de grupos da Taça da Liga.

Exibição de Portugal: "O quadro de honra é a final do Euro'2016. A geração de ouro não é a nossa [n.d.r em que Sérgio Conceição jogou], é a de 2016 e esta. Quem não ganha, normalmente não entra para a história. Fernando Santos está de parabéns. Uma grande exibição. Talento está lá. Foi uma boa demonstração do talento individual e do talento coletivo. Perceberam o que o jogo necessitava, aquilo encantou-me. O João Félix, o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes... Os nossos três jogadores, Diogo Costa, Pepe e Otávio... Não vou falar mais ainda dizem que eu quero ser selecionador."

Pepe é um caso de estudo? "É o mais profissional de todos, contagia os colegas com a disposição que tem no treino, no dia-a-dia. Ele é sempre um dos mais focados, é fantástico ter este brilho no olho com 39 anos. Cuida-se e está aí para as curvas, é um animal competitivo."

É preciso chamar a atenção dos jogadores, quando o foco está todo no Mundial'2022? "Até eu sinto que o meu nome não é tão falado nas televisões. Mandei como trabalho de casa ver o Mafra-Vizela. Estiveram desatentos no Mafra-Chaves. As atenções estão viradas para o Mundial e esquecemos o dia-a-dia. Inconscientemente, a tendência é essa. Jogamos um jogo e, 15 dias depois, outro. Falta-nos a pressão. É um jogo decisivo. Precisamos disso, dessa pressão, que muitos não gostam, mas que eu adoro."