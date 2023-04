Sérgio Conceição elogia Pepe: "Nunca tive ninguém acima dele"

Sérgio Conceição fez a antevisão ao encontro frente ao Famalicão, relativo à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal e agendado para as 20h30 de quarta-feira, em casa dos famalicenses.

Famalicão só perdeu cinco jogos: "Esperamos um jogo difícil, perante uma equipa que tem feito uma segunda volta de alto nível. O João Pedro Sousa fez um trabalho excelente, tem jogadores muito interessantes e conhecendo também os diferentes momentos do jogo, quando não tem bola é muito capaz. É um jogo difícil, são os primeiros 90 minutos antes de ser em nossa casa. Será uma eliminatória difícil."

Gestão física de Pepe: "Dou o exemplo de hoje, na preparação para este jogo. Hoje quis que o Pepe visse o treino, mas descansasse. Ele queria estar no treino e a minha vontade é que estivesse. Mas em termos físicos, achamos melhor esta gestão. Tal como o Evanilson. Para estarem a 100 por cento, é preciso isto."

Conversou com Pepe acerca da renovação de contrato? "Eu converso muito com os meus jogadores. Muitas vezes de forma simpática, outras nem tanto [risos]. A conversa é diária, até nos dias de folga, às vezes. Mas falamos muito do jogo, do momento da equipa, dos jogadores. O importante é o Pepe estar bem e em forma. Ele é o mais importante. Depois, fico contente que a equipa técnica tenha contribuído para que ele esteja a um nível altíssimo e também a fazer a quantidade de jogos que faz, que tem a ver com os preparadores físicos que tentam ao máximo que os atletas estejam no máximo. É de enaltecer isso."

Pepe é o melhor profissional que já treinou? "Já tive outros importantes, mas nunca tive ninguém acima do Pepe."