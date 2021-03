Sérgio Conceição elogia Otávio e diz: "O Fernando Santos é que tem de decidir"

Treinador do FC Porto elogiou a evolução do médio e abordou a questão da nacionalidade portuguesa.

Paragem para seleções: "Estas paragens são o que são. Nos compromissos de seleções há jogadores que estão carregados de minutos e jogos e que têm de ir fazer jogos amigáveis em diferentes países, o que é também cansativo. Claramente que queria ter uma pausa em que estivessem os jogadores todos aí [no Olival], não só para recuperarem, mas para trabalharem e dar continuidade ao que temos feito. É o que é,. Temos de olhar para isso e perceber o lado positivo, que é ter os jogadores nas diferentes seleções e acatar isso. Trabalhamos com quem temos cá e sempre em contacto com as federações e respetivos departamentos médicos. De certo modo, eles estão sempre perto."

Com nacionalidade portuguesa, Otávio é hipótese para a Seleção Nacional? "Ele não tem que evoluir em função de ir à Seleção ou não. Tem de continuar o seu trajeto e evolução como jogador. É um jogador com o qual trabalhei antes de vir para o FC Porto. Tem tido uma evolução fantástica, aqui ou acolá as lesões têm atrasado um pouco essa mesma consistência e continuidade, que é sempre importante. É um jogador maduro, que percebe o que é o jogo e as minhas ideias. Muito importante para o FC Porto. Quanto a ser ou não português, não é mais ou menos do que os outros. Não me cabe saber ou pensar se está em condições, em termos futebolísticos, para ir à Seleção. Isso é o Fernando Santos que tem de decidir, o país está bem servido em termos de selecionador. É um jogador acima da média, com um trajeto fantástico no FC Porto."