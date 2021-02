Sérgio Conceição elogia jogadores, fala em "pontinha de sorte" e destaca dois nomes

Treinador do FC Porto fez a análise à vitória suada (2-1) no reduto do Marítimo, na 20.ª ronda da I Liga.

Análise do jogo e elogio ao Marítimo: "Olhando para este grupo do Marítimo, individualmente é uma equipa com bons jogadores, acima da média a nível defensivo que depois, a nível ofensivo, nos ataques rápidos, tem jogadores que podem fazer a diferença e criar problemas aos adversários. Encontrámos um Marítimo competente a defender. Sempre no corredor central com muitos homens a dificultar a nossa circulação, eram muito pressionantes no corredor central. É sempre um jogo com dificuldades, fizemos o golo, criámos uma situação de bola no poste, num lance e num canto onde só faltou a comunicação, que até penso que não foi uma combinação, mas sim um canto falhado. Galvaniza a equipa adversária, que precisa de pontos, estava a sentir-se confortável no jogo, a defender quase em cima da grande área. Cabia-me procurar soluções no banco. Estava a ver que não era tão necessário esse poder físico, mas sim arranjar espaços numa cabina telefónica, como se costuma dizer."

Entradas de Otávio, Francisco Conceição, Grujic e Toni Martínez: Tenho uma confiança enorme nos meus jogadores, mesmo ficando numa situação desprotegida, sabíamos que estes três pontos eram importantes, percebemos que a distância para o nosso rival que está à frente não pode alargar-se mais, temos de encurtá-la, tentámos tudo para ganhar o jogo. É importante haver essa pontinha de sorte que por vezes nos tem faltado. Hoje, uma bola completamente controlada, tranquila, sai um canto e nesse canto meio estranho sofremos o golo... Tem-nos faltado essa pontinha de sorte, mas com este acreditar e esta vontade... Os jogadores que entraram - e não estou a falar do Francisco - o Marko [Grujic], que entra com uma vontade enorme de saber que é importante segurar um resultado, o Toni [Martínez], que perde uma bola na frente e que faz um sprint de 20 ou 30 anos. São sinais importantes do meu grupo de trabalho. Podemos não ganhar, mas estamos mais perto da vitória."

Clássico com o Sporting: "Uma jornada importante para nós, vamos à procura daquilo que procuramos sempre, uma vitória."