Conceição eleito o melhor treinador: citou Vialli e revelou do que não se fala no FC Porto

Sérgio Conceição foi eleito o melhor treinador da última época, numa votação levada a cabo junto dos treinadores e capitães da I Liga. O vencedor foi conhecido no Kick-Off, evento organizado pela Liga esta sexta-feira.

"Aos outros nomeados um abraço forte e a todos os adversários. Isto é um prémio individual, não me deixa com a lágrima no olho como deixam os prémios coletivos. É um prémio da equipa, de todos os departamentos que trabalham connosco diariamente. A toda a estrutura, devo agradecer ao nosso grandíssimo presidente, que tem sido inexcedível, à minha equipa técnica e às pessoas que fazem parte deste clube", afirmou.

"O futebol faz parte desta sociedade, o Vialli, que foi um grande atacante, disse que a vida é feita 10 por cento do que nos acontece e 90 por cento da forma como lidamos com o que nos acontece. É assim que vivemos neste clube", disse ainda, abordando depois os trabalhos tendo em vista a nova temporada.

"Os trabalhos estão a correr de forma positiva, partindo do princípio que todos os jogadores do grupo, à exceção de dois, já conhecem a forma como trabalhamos. O que me deixa bastante orgulhoso é que entrámos aqui e desde o primeiro dia não se falou mais sobre aquilo que já conquistámos. Vejo um grupo com muita ambição e fome de títulos. Quando assim é, torna-se mais fácil trabalhar", vincou.

"Nada me motiva mais do que chegar às 8 da manhã para trabalhar neste clube. Não preciso de motivações extra. Vamos para uma nova época com a ambição de conquistar todas as provas em que entramos", rematou Sérgio Conceição.