Sérgio Conceição e Vítor Bruno conhecem hoje o castigo pelas expulsões

Treinador e Vítor Bruno na expectativa para saber a justificação do árbitro pelo vermelho na Madeira. Expulsões com Benfica e Mafra sancionadas com um jogo de suspensão. Pena idêntica deverá levar Dembelé a preencher vaga de técnico principal com o Vizela. Pinto da Costa não discute tema... em público.

Tranquilidade absoluta: é com este sentimento que Sérgio Conceição aguarda pelas deliberações do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que serão tornadas públicas durante esta sexta-feira, após o cartão vermelho visto quarta-feira, com o Marítimo.

O treinador do FC Porto entende que o comentário dirigido a Fábio Veríssimo não teve nada de anormal e, por isso, existe alguma expectativa no reino portista para perceber as justificações escritas pelo árbitro da AF Leiria no relatório, já que serão determinantes para a aplicação da pena.

Em cada uma das duas expulsões anteriores esta temporada, contra Benfica (I Liga) e Mafra (Taça de Portugal), Conceição foi suspenso por um jogo, levando Vítor Bruno a preencher a vaga de técnico principal no banco de suplentes no encontro seguinte. Desta vez, porém, o adjunto deverá passar a pasta a Siramana Dembelé frente ao Vizela, no domingo, uma vez que também recebeu ordem de Veríssimo para deixar o banco mais cedo e tudo aponta para que seja igualmente castigado.

Em 11 anos de carreira, Sérgio Conceição foi expulso em 22 ocasiões em Portugal, mas tem a folha limpa na Europa. Pinto da Costa foi confrontado ontem com esse dado e deixou um desafio aos jornalistas. "É uma coisa que vocês devem aprofundar, porque são os técnicos da informação. Não faço ideia. Mas não é assunto que vá discutir, pelo menos, em público", referiu o presidente do FC Porto, à margem da inauguração oficial da unidade hoteleira na antiga sede do clube, optando por não abordar diretamente o que se passou contra o Marítimo.