Sergio Conceição e Vítor Baía com processos disciplinares após queixa do Benfica

Decisão do Conselho de Disciplina, conhecida esta quinta-feira, também visa a SAD azul e branca.

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou processo disciplinares a Sérgio Conceição e Vítor Baía, na sequência de uma participação efetuada pelo Benfica.

Na base deste processo estiveram as intervenções públicas do treinador e do administrador da SAD do FC Porto antes da jornada do fim de semana, na qual fizeram algumas considerações sobre as arbitragens desta época, que os encarnados entenderam como uma tentativa de condicionar o desempenho dos árbitros.

Conceição fê-lo na conferência de Imprensa que antecedeu o encontro com o Santa Clara, lembrando que "à medida que se caminha para o final do campeonato, os jogos ganham o seu peso e têm uma dimensão grande".

"Todos os erros e todos os pontos perdidos podem ser decisivos, isso é óbvio e evidente, não há dúvidas. Acho que todos os intervenientes diretos no jogo têm de dar o seu melhor. Nós, treinadores, jogadores, equipa técnica e todos os departamentos estamos no máximo e aquilo que queremos é que todos estejam no máximo. Já levei um processo da APAF por dizer no final de um jogo que era bom a intervenção do VAR no jogo, mas que fosse assim em todas as situações, que em situações semelhantes o critério fosse o mesmo. E nem me alonguei tanto como estou a alongar agora, provavelmente terei um processo no final da conferência. Falámos muito dessas nomeações, mas eu não tenho de entrar no detalhe e falar deste ou daquele. É evidente que houve erros no passado. A ferramenta VAR é importante, mas quem está atrás do VAR são várias pessoas. Se o critério for o mesmo num determinado erro, tudo bem. Pode errar, como eu erro a fazer a equipa e a definir a estratégia para o jogo. Todos erramos. Penso é que não pode haver muitas vezes dois pesos e duas medidas. Parte daí. Nesta reta final é importante que estejam no máximo, dando o seu melhor no seu trabalho", referiu.

Por sua vez, Baía fez uma publicação nas redes sociais com um pedido. "Que não se repitam erros que influenciam resultados", escreveu.

Refira-se que o procedimento disciplinar instaurado pelo CD da FPF também engloba a SAD portista.