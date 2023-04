Declarações de Alex Telles para o canal do jornalista Rémi Martins no YouTube

Mais Alex Telles

O que é ser Porto e jogar à Porto e um golo ao Benfica: "Vivemos algo muito intenso no FC Porto. Um ano no clube vale por muitos. É muito trabalho e intensidade. O "portismo" é muito mais do que torcer pelo clube, e eu era muito querido pelos adeptos, sentia isso. Sou grato por isso, percebia que tinha de representá-los dentro de campo. Cada vez que vinha um título, cada vez que vinha um golo, eu via a alegria deles e isso transformava-me. Fazer um golo num clássico contra o Benfica, num ano especial, em que vencemos o título, era especial. Fazer um golo num jogo desses, no Dragão, era um dos meus objetivos, para poder festejar com os adeptos. Foi ali um desabafo, para poder mostrar que representamos os adeptos dentro de campo."

Em 2018, impediram o Penta do Benfica: "Foi dos momentos mais marcantes do clube. Foi uma surpresa chegar ao aeroporto e vê-lo transformado pelos adeptos do FC Porto. Num trajeto de 20 metros, demorámos cinco ou seis minutos. São momentos que guardamos e nos fazem ter sentimentos especiais pelo clube."

Golo à Roma, na Champions 2018/19: "Um dos golos mais importantes da minha carreira. Um momento de muita pressão, de reviravolta, na qual muitos não acreditavam. Mas nós, jogadores, acreditávamos muito e o nosso míster, Sérgio Conceição, fez-nos acreditar sempre. Eu era o batedor oficial de penáltis e estava preparado, estava a fazer um grande jogo. Fui feliz por poder marcar o penálti e garantir a passagem à próxima fase."

Campeão nacional na pandemia: "Foi um ano muito complicado, difícil. É sempre dificil ganhar em Portugal, o nosso trabalhado foi recompensado. E também não sabia como seria o meu futuro, se iria continuar, se ia sair... Em todos os anos que passei no FC Porto tive a possibilidade de sair, então, fechar um campeonato com um título sem saber se continuava foi muito emotivo. Era o momento de agradecer, foi marcante."

Pior momento no FC Porto. Expulsão contra a Juventus? "Era o meu primeiro ano no clube, equivoquei-me naquele jogo, foi um momento complicado, dos piores. Mas os momentos difíceis foram perder finais ou meias-finais da Taça da Liga, também não ganhar o título e ver o rival ganhar... Foram os mais difíceis, mas graças a Deus tive mais momentos felizes do que tristes."

Sérgio Conceição. Imagina o FC Porto sem ele? "É um ícone do clube, uma lenda pelo seu trabalho, por tudo o que conquistou. Sabemos o feitio que tem em relação ao futebol, a personalidade, é uma pessoa com um coração enorme. Quem o conhece fora dos relvados sabe como ele é e também sabe do temperamento que tem dentro de campo, para poder dar sempre o máximo, ganhar. Os números não mentem, está sempre a vencer... Ele sabe do carinho que tenho por ele e da história que tem no clube."