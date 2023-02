Sérgio Conceição e uma ligação forte: "Em Itália tive treinadores fantásticos"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão do Inter-FC Porto, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Regresso a Itália: "Emoção é sempre grande, tenho carinho muito grande por Itália, país que me acolheu muitos anos, joguei grande nível, no Inter um pouco menos, tive uma lesão. Todos esperavam muito. As melhores épocas foram sem dúvida Lazio e Parma. É uma memória, amanhã o mais importante é o Inter-FC Porto."

Lições táticas em Itália: "Amo a Itália. É um país maravilhoso, tem coisas negativas, mas mais qualidades. O que aprendi como jogador aqui é diferente. O treinador não pensa como jogador. Mas aprende-se de cada treinador. A humildade é importante. Podemos aprender de todos, também das pessoas, como os que cortam mato no campo. Temos de ser inteligentes para absorver as coisas positivas. A experiência em Itália foi muito importante porque enfrentei muitos campeões. Em Itália tive treinadores fantásticos. Foi muito importante, mas não decisiva. Depois cada um tem a sua ideia, o seu caráter, a sua forma de ver o futebol."