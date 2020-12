Sérgio Conceição: dois fatores que prejudicaram o jogo e o "título merecido"

Declarações de Sérgio Conceição à RTP 3 após a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira.

Mais do que conquistar o troféu, o que queria para este jogo? "Cumprir era ganhar. Através do que eu achava que podíamos explorar na equipa do Benfica, sabendo que era uma final com dois rivais sempre muito competitivos. E onde a boa agressividade está sempre presente. A bola também dificultava a ação dos jogadores, pinchava muito e era difícil de controlar. E o terreno também não ajudava. Sabíamos que se fôssemos defensivamente fortes, e isso não significa jogar à defesa, e explorássemos alguma fragilidade da defesa do Benfica em termos de velocidade, tínhamos oportunidade de ficar mais perto do sucesso. Foi assim no lance do penálti. Foram situações pensadas e trabalhadas, acho que a vitória tem a ver com esse rigor a interpretar a estratégia definida. Os jogadores merecem este título."

Vencer hoje significa mais do que vencer um troféu? "É um troféu merecido. Devia ter sido disputado mais cedo. Foi jogado agora em cima de um ciclo de jogos terrível. Ganhámos o campeonato, a Taça de Portugal e agora concluímos este ano muito difícil e triste com a Supertaça. Um ano que, em termos desportivos, foi muito bom para nós. Amanhã é estar com as pessoas de quem gostamos e depois começar a pensar no Vitória."

Jogadores mais novos: "Temos muitos jogadores novos que vieram de patamares inferiores, que não estão habituados a esta pressão, às finais. E aqui vimos alguns extremamente felizes, com a lágrima no olho, a perceberem o alto nível em que estão. Foi muito saboroso e fico muito contente por eles."

Conversou com Jorge Jesus? "Já tive a oportunidade de lhe desejar um santo Natal. A amizade e o respeito vai para além do futebol."