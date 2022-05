"Sérgio Conceição é transparente como um copo de água, não engana as pessoas"

ENTREVISTA, PARTE II - Vasco Fernandes lembrou um episódio em Olhão, no qual o atual treinador portista mandou todos os jogadores para o banho mais cedo, por estarem pouco concentrados e adormecidos num exercício de passe.

Vasco Fernandes trabalhou com Sérgio Conceição no Olhanense, naquela que foi primeira experiência do timoneiro portista como técnico principal. O central não tem dúvidas de que foi o treinador que mais o marcou.

Estava no Olhanense quando Sérgio Conceição teve o primeiro trabalho enquanto treinador principal. Como correu a experiência?

-Marcou-me a vários níveis. Sérgio Conceição é transparente como um copo de água. Pode-se não gostar da sua forma de ser, mas não engana as pessoas. Os atletas sabem que ele é assim, bem com os presidentes e a mulher dele. Houve um episódio que aconteceu que mostrou bem a exigência dele. Num treino matinal, em que estava muito calor, o Vítor Bruno [adjunto de Sérgio Conceição] estava a orientar um exercício de passe. O pessoal estava meio a dormir e a cometer muitos erros. Ele parou o treino passado cinco minutos e mandou-nos para o balneário, dizendo que se não queríamos treinar mais valia irmos para o banho. Eu e outros jogadores fomos falar com ele, pedimos desculpa e mandou-nos voltar à tarde. Aí ninguém falhou o exercício. São detalhes que mostram o rigor e exigência de Sérgio Conceição.

Esses pequenos detalhes já mostravam que ele podia tornar-se um treinador de topo?

-Sem dúvida. Depois de sair do Olhanense fui para a Grécia, onde também estava o Vasco Faísca, que agora treina o Farense, e falei-lhe sobre o Sérgio Conceição, dizendo-lhe que ia ser um dos melhores treinadores do mundo. Tinha todos os ingredientes para chegar ao topo. Podia demorar algum tempo, mas ia lá chegar.

O FC Porto é o clube certo para a ambição de Sérgio Conceição?

-Claro. Ele conhece como ninguém a exigência de ganhar daquele clube. Além disso, tem uma equipa técnica muito competente e é alguém que coloca os jogadores sempre acima de todos. Para ele, os jogadores é que são os artistas.

