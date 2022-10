Sérgio Conceição e os golos do banco: "Não há varinha mágica"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na Eleven Sports após o triunfo sobre o Bayer Leverkusen (2-0), na 3.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões

Defesa de Diogo Costa decisiva? "O Diogo está lá exatamente para isso, para defender. Tem que ver com todos os lances em que os meus jogadores interpretaram da melhor forma. O lance do primeiro golo é uma jogada fantástica. Conseguimos um golo muito bonito e na Liga dos Campeões não é fácil, há equipas muito competitivas, de ligas fortes e habituadas a este ritmo. Nós temos de equilibrar e não é fácil. Queremos sobrepor-nos do primeiro ao último minuto e não é fácil. Mas temos jogadores que de um momento a outro podem desequilibrar. Houve alguma precipitação na primeira parte, demos alguma iniciativa ao adversário nos corredores onde eles são fortíssimos no um para um. Alterámos para a segunda parte e foi fundamental, a segunda parte foi nossa. Conseguimos os golos e temos de ter respeito por uma equipa habituada a estes palcos."

Entrada de Otávio mudou o jogo: "Sim. Defensivamente no momento de pressão não estávamos muito bem. O Otávio é extremamente experiente. Interpreta bem o que eu quero, às vezes sendo terceiro médio e entrando em dinâmica importante para o equilíbrio, e depois com bola saindo para o ataque de forma mais assertiva. Não é que Bruno Costa estivesse a jogar mal, mas precisávamos de corrigir algumas coisas para ganhar, e ganhámos."

Golos de suplentes: "É o mesmo treinador que meteu a jogar em Vila do Conde e sofremos o que sofremos. Tentamos sempre o melhor, passamos a mensagem, que não é nada de especial. A mensagem é o trabalho e as características de cada um, é sermos consistentes que é a base para ter uma equipa sólida, coesa e compacta para ferir o adversário como hoje. Não há varinha mágica, há trabalho."

Jogo seguinte com Leverkusen: "Grande desejo era ganhar hoje, Dependemos de nós e vamos com tudo a Portimão. São três pontos que tínhamos de conquistar."