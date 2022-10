Conceição: os elogios simples a Diogo Costa e o espírito de Pepe na recuperação

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, antes da deslocação ao campo do Santa Clara, na 11.ª jornada da Liga Bwin

Diogo Costa: "Adoro pessoas simples e adoro jogar de forma simples. Ser simples é ser nobre. Se calhar sou mais efusivo num momento mais difícil que o Diogo possa ter e Deus queira que não tenha muitos. Fala-se muito, há muito ruído, isto não passa ao lado do jogador, mas o Diogo faz o seu trabalho e claramente está a fazer bem. Não mais do que isso. Fico sempre desconfiado destes momentos e elogios. Enquanto clube, devemos ter alguma calma, num momento estamos no poleiro e no momento seguinte estamos cá para baixo e o tombo pode ser grande. No final do jogo tive oportunidade de falar sobre um erro de um jogador que não foi um erro técnico, foi outro tipo de erro e sei que já me vão perguntar sobre isso na conferência. Tive oportunidade de dizer aquilo que sentia de uma forma simples."

Pepe e Mundial: "Não sou selecionador nem faço parte da federação. Está a recuperar para dar o seu contributo o mais possível. Eu disse, quando ele se magoou, que é uma lesão chata, que eu também tive enquanto jogador. Diariamente vamos avaliando e percebendo essa evolução, mas não sei até que ponto nos próximos dias ele possa estar disponível, acho muito difícil. E quando digo dias falo de semanas. O departamento médico está a fazer tudo, tal como o Pepe, com o espírito que vocês conhecem. É uma questão de tempo. A duração não sei precisar, não adivinho."