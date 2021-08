Sérgio Conceição e os candidatos ao título: quatro na luta, um favorito

Antes de estrear-se na Liga Bwin, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, apontou quatro candidatos ao título, mas destacou um deles: o Sporting.

Luta pelo título: "Vejo quatro candidatos que você [repórter] falou [FC Porto, Sporting, Benfica e Braga]. Da mesma forma, veja que a equipa do Sporting é a favorita. Foi campeã e temos que fazer nosso trabalho para conquistar esse título que nos pertenceu. Vejo dessa forma, quatro equipas e qualquer uma delas a lutar pelo campeonato."

Preparação: "Julgamos sempre estar preparados. A nossa dinâmica ofensiva não tem a ver com um jogador, tem a ver com o coletivo, tem a ver com esse trabalho que é feito semanalmente para quando chegar os jogos estejamos preparados sempre de acordo que somos e queremos. Ajustando uma ou outra coisa e percebendo quais são as fragilidades do adversário, os pontos fracos e fortes. A equipa do Belenenses é bem organizada em termos defensivos, fez no ano passado um bom campeonato e pelos jogos que realizou esta época contra equipas até teoricamente mais fortes teve sempre bom comportamento a nível defensivo e estamos preparados para isso e aquilo que vai acontecer."

Equilíbrio: "No nosso campeonato, as equipas técnicas estão cada vez mais apetrechadas e trabalha-se bem, com maior qualidade técnica e trabalha-se bem. É mais fácil para uma equipa defender bem do que atacar bem. Isso é básico no futebol, temos a responsabilidade porque temos jogadores com talento e dinâmicas para criar e para que possamos soltar o nosso talento diante da equipa adversária."